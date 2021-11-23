Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Во второй день чемпионата мира по тхэквондо среди глухих иранские спортсменки заняли 2-е место в дисциплине керуги. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 ноября.

Чемпионат мира по тхэквондо среди глухих 2021 года прошёл при участии 41 спортсменки из 9 стран, а именно Украины, России, Ирана, Турции, Казахстана, Южной Кореи, Хорватии, Киргизии и Узбекистана. Сообщается, что по итогам соревнований российские спортсменки заняли первое место, за ними следует команда из Ирана. Сборная Украины по тхэквондо заняла 3-е место.

В конце соревнований в весе до 49 кг иранка Марзия Хошавал обыграла казахстанскую спортсменку со счётом 16:5, однако потерпела поражение от своей российской соперницы и завоевала бронзовую медаль.

Фатима Дарашти выиграла свой первый матч против представительницы из Киргизии со счётом 23:2. В следующем раунде она также обыграла свою соперницу из Узбекистана (12:2), но проиграла финальный матч сопернице из Турции, завоевав серебряную медаль.

В весе до 75 кг Фатима-Зара Золейкани выиграла свой первый матч против россиянки, однако потерпела поражение во втором раунде и выбыла из соревнований.

Иранская спортсменка Хамида Шабанпур выиграла свой первый матч против соперницы из Казахстана. В своем втором матче она также обыграла российскую спортсменку, но проиграла в финале со счётом 21:7 своей украинской сопернице, тем самым завоевав серебряную медаль.