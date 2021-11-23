Вашингтон, , 05:33 — REGNUM Санкции против судна, задействованного в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) и связанного с властными структурами Германии, решил не вводить Белый дом. Об этом 23 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможном вводе санкций против связанных со строительством СП-2 двух судов и компании Transadria Ltd, которой принадлежит судно Marlin. Название второго судна не уточнялось.

По данным агентства, вторым судном является Blue Ship, которое было задействовано в работе над российским трубопроводом. Однако санкций в отношении этого судна введено не было, так как Blue Ship принадлежит «структуре, связанной с германским правительством».

Отмечается, что таким образом США хотят оказать давление на Россию, но при этом не настраивая против себя германские власти, которые стремятся к завершению проекта, связанного со строительством СП-2. Уточняется, что принятые меры вряд ли удовлетворят критиков администрации президента США Джозефа Байдена в Конгрессе. Они хотят более жёстких мер в отношении российского проекта.

Стоит отметить, что доклады со списком юридических лиц, имеющих отношение к строительству СП-2 администрация Белого дома обязана представлять Конгрессу регулярно для возможного ввода санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США вводят санкции против компании и двух судов, участвовавших в строительстве российского газопровода СП-2.

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