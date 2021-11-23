Тегеран, , 06:53 — REGNUM Иранский фильм «Пилех» (Кокон) режиссера и продюсера Мохаммада Карт завоевал престижную награду, став лучшим документальным фильмом Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 ноября.

Иранский фильм произведён по заказу Телевидения документальных фильмов Исламской Республики Иран (IRIB). Документальный фильм фокусируется на социальном пристрастии к наркотическим средствам и с патетическим подходом пытается изменить общественное мнение об угрозе, которую представляет для человечества наркотическая зависимость.

Режиссерская деятельность Мохаммада Карт включает в себя ряд успешных полнометражных работ, таких как «Плавание бабочкой», а также ряд других документальных фильмов.

Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU), образованный в 1964 году, является некоммерческой профессиональной ассоциацией вещательных организаций. В настоящее время союз насчитывает более 280 представительств в 57 странах региона, охватывая потенциальную аудиторию свыше 3 миллиардов человек.