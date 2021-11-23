Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. 22 ноября посольство Исламской Республики Иран в Бельгии призвало международное сообщество оказать ощутимую поддержку в связи с нерешенным кризисом афганских беженцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посольство Исламской Республики Иран в Бельгии опубликовало в Twitter видео, в котором сообщается, что свыше 300 000 афганских беженцев иммигрировали в Иран с тех пор, как движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришло к власти в Кабуле.

«Предполагается, что в ближайшие месяцы прибудут еще сотни тысяч. Иран нуждается в ощутимой международной поддержке в преддверии новой волны миграции афганских просителей убежища», — заявило иранское диппредставительство.

В послании подчеркивалось, что афганский кризис является международной проблемой, а не региональной.

Указав на доклад ООН о необходимости оказания гуманитарной помощи львиной доле населения Афганистана, посольство подтвердило, что Исламская Республика Иран нуждается в поддержке со стороны международного сообщества для приема просителей убежища и достижения гуманитарных целей.

С августа 2021 года тысячи афганских беженцев покинули страну из-за войны, нестабильности, терроризма и мрачного будущего. Иран стал идеальным местом назначения из-за своей культурной, языковой и территориальной близости с Афганистаном.