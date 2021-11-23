Артём, Приморский край, 23 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Библиотеку нового поколения открыли в Артеме Приморья в рамках национального проекта «Культура». В модельных библиотеках края активно проводят различные мероприятия для школьников — им рассказывают о писателях, которые в разное время посвящали свои книги Приморью, лучших образцах классической отечественной и зарубежной литературы, а также участвуют в развивающих играх, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства края.

Admoblkaluga.ru В модельной библиотеке

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«Дети с большим интересом знакомились с новыми помещениями учреждения, поучаствовали в викторине «Дом, где живут книги», посмотрели выставку о библиотеке и книгах, которые можно найти на её полках, познакомились с развивающими играми», — рассказали специалисты.

Библиотеку оснастили новыми книгами, установили современное оборудование и мебель, призванные, в том числе, обеспечить комфортное посещение для людей с ограниченными возможностями. Ещё одно важное приобретение — детский интерактивный сенсорный стол «Крокодильчик», позволяющий дошкольникам и младшеклассникам получать необходимую информацию и тренировать мышление и навыки, способствующие развитию памяти, логики, усидчивости и внимательности в доступной игровой форме.

Ранее модельные библиотеки появились также в Арсеньеве и Владивостоке. Оба учреждения открыли свои двери для читателей в сентябре.

«В рамках нацпроекта реализуются два федеральных проекта, связанные с библиотеками. Федеральный проект «Культурная среда» направлен на модернизацию инфраструктуры и реновацию учреждений культуры. За пять лет жители городов и сел получат 787 модельных библиотек, которые станут современными интеллектуальными центрами, оснащенными скоростным интернетом, мультимедийными ресурсами, доступом к оцифрованным материалам, библиотеке диссертаций и книжным памятникам Национальной электронной библиотеки», — рассказал активист регионального отделения Народного фронта, эксперт тематической площадки Народного фронта «Культура» в Приморье Владимир Сухомлинов.

Эксперты ОНФ предлагают при формировании программы развития библиотек руководствоваться принципами индивидуального подхода и создания уникальной модели библиотеки, соответствующей именно той территории, на которой она расположена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черниговском районе Приморья после капитального ремонта возобновили работу два здания школ искусств — благодаря нацпроекту «Культура».