Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 22 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран призывает МАГАТЭ в полной мере осуществлять техническое сотрудничество с Исламской Республикой, не позволяя западным державам продвигать свои политические пристрастия от имени международной организации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Хатибзаде коснулся визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран, заявив, что Исламская Республика всегда старалась поддерживать тесные связи с агентством.

Пресс-секретарь также отметил: «МАГАТЭ хорошо известно, что все диверсии и террористические акты против ядерных объектов Ирана, спонсируемые некоторыми странами, значительно повлияли на технические аспекты иранской ядерной программы».

«Некоторые страны допускают просчеты в преддверии венских переговоров», — сообщил Хатибзаде в ответ на обвинительные заявления французских официальных лиц в адрес Ирана, рекомендовав всем участникам СВПД сосредоточиться на предстоящих переговорах в австрийской столице.