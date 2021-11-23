Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Объем внешнеторговых обменов Ирана с Афганистаном и Пакистаном через восточные пограничные терминалы составляет свыше 1,5 миллиарда долларов в год. Власти Ирана планируют увеличить данный показатель до пяти миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 ноября.

22 ноября советник президента Ирана и секретарь Высшего совета свободных и специальных экономических зон Саид Мохаммад заявил, что одной из приоритетных задач Исламской Республики Иран является расширение приграничной торговли с восточными соседями, такими как Афганистан и Пакистан.

«Пограничный переход Римдан, зона свободной торговли Чабахар и особая экономическая зона Рамшар были назначены ключевыми пограничными пунктами для укрепления торговых связей с восточными соседними странами», — отметил Мохаммад.

Он подчеркнул, что в настоящий момент существуют некоторые инфраструктурные планы для реализации соответствующей задачи, включая строительство аэропорта и железной дороги между городами Чабахар и Забул, которые могут проложить путь для развития приграничной торговли.

«Иранские власти также разрабатывают комплексный план по превращению провинции Систан и Белуджистан в зону свободной торговли», — сообщил Мохаммад, заявив, что после подписания документа официальные лица Ирана приступят к осуществлению данного плана.