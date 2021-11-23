Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. 22 ноября управляющий директор департамента при министерстве Ирана по международным делам кооперативов, труда и социального обеспечения призвал использовать возможности дипломатического представительства Китая в Тегеране для развития торговых связей с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на возможности Инвестиционной компании социального обеспечения (SHASTA), Хамед Форузан отметил, что Иран стремится к осуществлению сотрудничества между SHASTA и холдингами в нефтяной, газовой, инвестиционной, нефтехимической, инфраструктурной, цементной, горнодобывающей, туристической, транспортной и финансовой сферах.

Он указал на тенденцию иранской инвестиционной группы использовать китайские активные экономические компании для реализации своих проектов стоимостью свыше 10 миллиардов евро.

Форузан также выразил заинтересованность в использовании потенциала, созданного 25-летним всеобъемлющим соглашением о сотрудничестве между Китаем и Ираном, отметив необходимость проведения двусторонних переговоров об инвестициях в нефтехимический сектор, который представляет особый интерес для КНР.

Между тем, глава коммерческого офиса Китая в ходе встречи с иранским чиновником сослался на серьезную решимость иранских и китайских компаний в отношении развития сотрудничества. Китайский представитель назвал SHASTA одним из важнейших экономических органов в Иране и приветствовал ее стремление сотрудничать с китайскими компаниями.

Он отметил, что обе стороны могут продемонстрировать взаимовыгодное сотрудничество в инвестиционной и финансовой сферах.