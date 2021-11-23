Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Тегеран в очередной раз становится свидетелем важного шага в рамках укрепления отношений со своими соседями. Визит заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева в Иран для обсуждения вопросов развития экономического сотрудничества ознаменовал важное событие. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 ноября.

Шахин Мустафаев является близким и старым другом Ирана. Он хорошо знает потенциал двустороннего сотрудничества и пользуется доверием президента Азербайджана Эльхама Алиева. Таким образом, Мустафаев, возглавляющий Государственную комиссию по экономическому, торговому и культурному сотрудничеству Азербайджанской Республики и Ирана, в настоящее время может сыграть важную роль в укреплении отношений между двумя странами.

Недавний визит, несмотря на некоторые разногласия между двумя странами в последние месяцы, с одной стороны, демонстрирует твердую волю 13-го иранского правительства поддерживать дружественные отношения с соседями. С другой стороны, данное событие символизирует решение Азербайджанской Республики укреплять стратегические отношения с Исламской Республикой Иран.

Встреча министров иностранных дел двух стран в Нью-Йорке и три раунда телефонных переговоров лишний раз подтверждают тот факт, что две соседние страны с протяженными общими границами и глубокими связями уважают принцип добрососедства. Кроме того, официальные лица двух государств выражают намерение в дальнейшем развивать дружеские отношения в позитивном и конструктивном ключе.