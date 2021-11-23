Тегеран, 23 ноября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. 21 ноября Али Асгар Хаджи, старший советник министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана, подчеркнул необходимость принятия усилий по урегулированию сирийского кризиса в рамках Астанинского формата. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая во время встречи со специальным посланником президента России в Сирии Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым, представитель МИД Ирана также призвал к необходимости продолжения межсирийских переговоров в формате Сирийского конституционного комитета.

В ходе встречи обе стороны обсудили основы регионального сотрудничества. В частности, представители двух стран обратили особое внимание текущей ситуации в Сирии.

Иранский чиновник упомянул о совместной борьбе Ирана и России с терроризмом в Сирии, отметив, что двум дружественным государствам необходимо продолжать конструктивное сотрудничество для оказания помощи пострадавшей от войны стране.

Российские официальные лица прибыли в Тегеран после визита в Дамаск, где провели переговоры с сирийскими официальными лицами по ряду вопросов.