Тегеран, , 06:50 — REGNUM 21 ноября министр иностранных дел Исламской Республики Иран и прибывший с визитом заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики на встрече согласились с необходимостью укрепления двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики и глава Совместной экономической комиссии Шахин Мустафаев, находящийся в Тегеране с однодневным визитом, встретился и провел совещание с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях в закавказском регионе, а также рассмотрели текущий уровень двусторонних отношений.

В ходе встречи Амирабдоллахиан выразил удовлетворение по поводу расширения экономического сотрудничества и глубоких связей между двумя народами. «Теперь мы должны воспользоваться экономическим потенциалом обеих сторон в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма», — отметил он.

Иранский высокопоставленный дипломат, тем временем, упомянул о возможностях Исламской Республики Иран в восстановлении недавно освобожденных районов и упомянул об успехах обеих сторон в вакцинации своих граждан, подчеркнув, что в настоящее время необходимо принять меры по укреплению диалога между народами двух стран.

Амирабдоллахиан также отметил неизменную позицию Исламской Республики Иран по поддержке территориальной целостности независимых стран, включая Азербайджан.

Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики также на встрече выразил удовлетворение конструктивными встречами, которые он провел с министром нефти, а также главой министерства дорог и развития сельских районов Ирана, заявив:

«Наши страны теперь готовы подписать исторические соглашения в области нефти, газа и транспорта».

Мустафаев также сослался на увеличение объема двусторонней торговли с начала 2021 года на 21%, несмотря на замедление мировой торговли во время пандемии COVID-19, утверждая, что данная тенденция является признаком дружественных связей двух сторон и широкого экономического потенциала.