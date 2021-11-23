Циолковский, Амурская область, 23 ноября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Возглавлявший ЗАТО Циолковский чиновник злоупотребил своими полномочиями, обеспечив предпринимателю победу в аукционе за взятку в 120 тыс. рублей. Следствие по делу экс-главы города завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

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Следователи пришли к выводу, что чиновник необоснованно ограничил конкуренцию, незаконно обеспечив победу коммерческой организации, руководитель которой был его другом. Аукцион компания выиграла по максимальной цене. Экс-главу Циолковского обвиняют по статьям 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Дело передано в Благовещенский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудников ОБЭП МВД Приамурья подозревают в получении взятки от владельцев нелегального казино, деятельность которого полицейские обещали скрыть.