Токио, , 05:17 — REGNUM Премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь и глава правительства Японии Фумио Кисида 24 ноября проведут переговоры в Токио. Об этом 23 ноября сообщает газета Yomiuri.

Фам Минь Чинь

По мнению издания, встреча должна продемонстрировать сплочённость Японии и Вьетнама на фоне растущей активности Китая в регионе. Также Фам Минь Чинь и Кисида обсудят сотрудничество стран в реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Напомним, что в сентябре министры обороны Японии и Вьетнама подписали в Ханое соглашение, разрешающее взаимный экспорт оборонных вооружений и технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года посетит Швейцарию и Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Вьетнама совершит официальный визит в Россию