Веллингтон, , 05:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали сейсмологи у берегов Новой Зеландии. Об этом 23 ноября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение в море MonicaSP54

Подземные толчки были зафиксированы в 03:10 мск у побережья Новой Зеландии. Эпицентр землетрясения находился в 783 км к северо-востоку от Новой Зеландии, ближайший населённый пункт, город Керайкри (население около 5600 человек) располагался в 703 км от эпицентра.

Информация о возможных разрушениях инфраструктуры не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое было зарегистрировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

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