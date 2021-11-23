Владивосток, 23 ноября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В минздраве Приморья напомнили в очередной раз, что COVID-19 является вакциноуправляемым заболеванием, его распространение замедлится только при условии сформированного коллективного иммунитета, когда около 80% взрослого населения региона будут привиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На 23 ноября всего привились от COVID-19 739 256 приморцев, завершили курс вакцинации 464 003 из них. За сутки вакцинировались 11 547 человек.

«Иммунитет формируется через 21 день после вакцинации, в этот период нужно особенно беречь здоровье — избегать скопления людей, правильно носить маску и часто обрабатывать руки», — добавили специалисты.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье выявлено 430 (днём ранее — 422) зараженных коронавирусной инфекцией. В госпиталях получают лечение 2,3 тыс. человек.