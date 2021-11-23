Вашингтон, 23 ноября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не планируют сдерживать будущие всплески заболеваемости COVID-19, вводя ограничения на национальном уровне, заявил 22 ноября журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

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«Мы можем сдерживать распространение вируса, никоим образом не останавливая нашу экономику, — сказал он. — Сейчас 82% американцев сделали хотя бы одну прививку, и каждую неделю вакцинируется все больше и больше людей».

Зинтс прокомментировал также введение локдауна в Австрии и Нидерландах на фоне резкого ухудшения ситуации с COVID-19 в европейских странах. По словам чиновника, администрация США будет полагаться на вакцины и терапевтические методы лечения, чтобы сохранить жизнь в стране в случае новой возникновения новой волны коронавируса.