Коломбо, Шри-Ланка, , 04:49 — REGNUM Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса и секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече, прошедшей 22 ноября в Коломбо, договорились обмениваться антитеррористической информацией и вести борьбу с финансированием терроризма. Об этом Раджапакса написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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Готабая Раджапакса «Сегодня состоялась дружеская беседа с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Мы договорились об углублении двустороннего сотрудничества по борьбе с экстремизмом, терроризмом и киберугрозами, включая обмен разведданными и противодействие финансированию терроризма».

По опубликованной ранее информации пресс-службы Совбеза РФ, переговорщики в ходе встречи обозначили «основные направления взаимодействия в политической, торгово-экономической и энергетической сферах» и обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Напомним, что самолёт, на котором Патрушев 22 ноября прибыл в Коломбо, также привёз на Шри-Ланку гуманитарную партию вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо состоялась встреча секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабайей Раджапаксой.

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