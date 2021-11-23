Вилюйский район, Якутия, 23 ноября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В Вилюйском районе Якутии представитель собрания депутатов получил деньги за предоставление квартир для переселенцев из ветхого жилья, но не передал их в установленный срок администрации муниципалитета. За мошенничество в особо крупном размере народный избранник осуждён на 5 лет колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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Мужчина через подконтрольную ему фирму принял участие в аукционе по продаже квартир в рамках республиканской программы расселения. За недвижимость депутат получил аванс в 10 млн рублей и воспользовался ими по своему усмотрению. Суд признал его виновным в преступлении по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо срока якутянину назначен штраф в 500 тыс. рублей.

Защита депутата пыталась обжаловать этот приговор в Верховном суде республики, но он был оставлен без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, на программе расселения из аварийного жилья хотела заработать сотрудница администрации Сунтарского района Якутии. За попытку мошенничества её приговорили к штрафу в 250 тыс. рублей и четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.