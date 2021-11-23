Сеул, 23 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван (1980−1988) скончался в возрасте 90 лет. Об этом 23 ноября сообщает агентство Yonhap.

(сс) AL CHANG Чон Ду Хван

Чон Ду Хван умер после продолжительной болезни в своём доме в Сеуле около 08:40 по местному времени (02:40 мск). Отмечается, что экс-президент ЮЖной Кореи страдал хроническими заболеваниями.

Чон Ду Хван был пятым президентом Южной Кореи, он пришёл к власти в результате военного переворота в 1979 году и правил страной с сентября 1980 года по февраль 1988 года. После отставки экс-президент был обвинён в коррупции, взяточничестве, а также в предательстве с целью захвата власти и приговорён к смертной казни, но затем президент Ким Дэ Чжун помиловал его.

При этом Чон Ду Хван и его семья остались должны выплатить в бюджет страны $370 млн, украденных им в годы президентства. Эту сумму семья экс-президента выплачивала до настоящего времени.