Владивосток, 23 ноября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Приморье выявлено 430 (днём ранее — 422) зараженных коронавирусной инфекцией. В госпиталях получают лечение 2,3 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

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В минздраве заверили, что пока коечного фонда достаточно — развёрнуто 2548 коек в 24 больницах Приморья. В резерве — ещё около 300 коек.

За весь период пандемии COVID-19 заразились 84 854 приморца, выздоровели 73 503 пациента, скончались 1366 человек (+пять за сутки).

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Как сообщало ИА REGNUM, в новосибирских школах и детских садах за неделю случаев заражения коронавирусом стало больше в 1,5 раза.