Берлин, 23 ноября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. Предстоящей зимой гражданам ФРГ предстоит сделать нелёгкий выбор — вакцинироваться от COVID-19, переболеть либо умереть от этой болезни, заявил 22 ноября министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Цитата из видео на YouTube Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в больнице Гессена

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"Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы», — цитирует агентство France-Presse немецкого чиновника.

Шпан добавил, что ситуация в больницах из-за всплеска заболеваемости остаётся сложной, а основная причина кроется в повсеместном распространении штамма «Дельта» коронавируса.

Ранее немецкие эксперты сообщили, что сейчас нет никаких признаков того, что четвертая волна COVID-19 в Германии может ослабнуть в обозримом будущем.