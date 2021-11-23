Брюссель, 23 ноября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо будет находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом 23 ноября сообщает Agence France-Presse (AFP).

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Де Кроо ушёл на самоизоляцию после общения с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который получил положительный результат тестирования на COVID-19. Сам премьер-министр Бельгии сдаст тест на коронавирус днём 23 ноября и до получения результата теста будет соблюдать карантин. В случае положительного результата тестирования срок самоизоляции Де Кроо будет продлён как минимум на десять дней.

Кроме Де Кроо пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться на самоизоляции до получения отрицательных результатов ещё четыре члена правительства Бельгии, которые принимали участие в двусторонней встрече по вопросам безопасности, которая состоялась 22 ноября.

На самоизоляцию уходят глава иностранных и европейских дел и внешней торговли Софи Вильмес, министр обороны Людовина Дедондер, министр внутренних дел Аннелис Верлинден и министр юстиции Винсент Ван Квикенборн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у премьер-министра Франции Жана Кастекса выявлено заражение коронавирусом. Политик ушёл на десятидневную самоизоляцию, а его рабочий график будет скорректирован.