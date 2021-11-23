Вашингтон, , 04:12 — REGNUM Американский суд в округе Колумбия отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах. Об этом говорится в материалах судебной инстанции.

Джордж Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

В США истцы вновь попытались добиться взыскания с России более $50 млрд после того, как окружной суд Гааги в 2016 году отменил обязательства российской стороны по выплатам.

«Приостановление производства (в Гааге — ред.) остается уместным и полностью оправданным», — говорится в решении американского суда.

Вместе с тем судья объяснил, что юридические процедуры полностью не завершены в Нидерландах. То есть разбирательство в США «может оказаться бесплодным занятием» после лишения истцов оснований снова обратиться в американский суд. Стороны должны представить свой отчёт о состоянии дел 20 мая 2022 года.

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