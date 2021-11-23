Ростов-на-Дону, , 04:09 — REGNUM В Чечне сапёры Южного военного округа (ЮВО) обезвредили более 700 боеприпасов, обнаруженных в этом году в ходе разминирования сельхозугодий и земель лесного фонда на территории Ачхой-Мартановского района. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба ЮВО.

Саперы за работой Mil.ru

По её информации, военнослужащие инженерно-сапёрной роты округа в этом году завершили работы по разминированию территории Чечни.

пресс-служба ЮВО «Специалисты очистили от взрывоопасных предметов 350 га сельскохозяйственных угодий, перевыполнив запланированный объём работ на 16%… и уничтожили более 700 боеприпасов».

Сапёры открыли полевой сезон этого года весной. А всего с 2012 года в ходе работ по разминированию территорий Чечни и Ингушетии было обследовано около 24 тысяч гектаров земли, обнаружено и уничтожено более 41 тысячи взрывоопасных предметов (снарядов, мин, гранат и других).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне с начала полевого сезона в 2021 году разминировано около 1245 гектаров земель в Ачхой-Мартановском районе.

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