Москва, 23 ноября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Оценку исследованиям коронавируса в мире дал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

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По словам специалиста, особых прорывов в исследовании коронавируса на настоящее время не наблюдается. Всё сводится к возможности лечения, так как вакцины от COVID-19 уже существуют.

Гинцбург пояснил, что сейчас основное направление в исследованиях — реагирование на внешнее воздействие и усовершенствование уже имеющихся вакцин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Центра имени Гамалеи Гинцбурга, привитые назальной вакциной от COVID-19 уже не будут переносчиками коронавируса.