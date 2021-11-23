Посёлок городского типа Палатка, Магаданская область, , 09:33 — REGNUM В школе №1 посёлка Палатка Магаданской области по нацпроекту «Образование» завершается капитальный ремонт. Уже готовы кровля, отремонтированы полы, кабинеты. Проводятся работы на сетях водоснабжения и отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе правительства Колымы.

Ремонт школы в Палатке Пресс-служба правительства Магаданской области

Читайте также: В Калужской области к 2024 году намерены построить 10 новых школ

Школа была построена в 1978 году. С момента ввода в эксплуатацию здания капитальный ремонт в нем не проводили, выполнялись только косметические ремонты в рамках подготовки к новым учебным годам. Проектная мощность здания — 500 человек. Но в школе обучаются 357 ребят. Это самая большая школа в Хасынском городском в округе. Износ на 2021 год составил более 70%. Площадь школы около 6 тыс. кв. метров.

С 2012 года наиболее важной проблемой образовательной организации являлся износ кровли, которой требовался капитальный ремонт.

Масштабные ремонтные работы в здании начались в июне 2021 года. Завершить восстановление школы подрядчик должен до конца ноября. Общая стоимость проведения работ — более 100 млн рублей.

Также в этом году в корпусе для младших классов школы №2 в Палатке сделали капитальный ремонт системы отопления и теплового узла. Планируется обновление и основного здания школы на 2023−2025 годы.

В 2020 году эта школа приняла участие в нацпроекте «Образование» по направлению «Успех каждого ребёнка». На федеральные средства был проведен капитальный ремонт спортивного зала. Также в 2021 году в школе проведены работы по укладке спортивной площадки травмобезопасным покрытием, установлены уличные тренажеры.

«В селах, особенно в отдаленных поселениях, немало школ, где нет коммунальных удобств; здания нуждаются в срочном ремонте, а прилегающая к ним территория — в благоустройстве. Трудности с обновлением школьной инфраструктуры и другие проблемы сферы образования эксперты ОНФ держат на контроле», — сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

По мнению Шмелевой, не всегда материально-техническое состояние школ соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Проблемы со школьной инфраструктурой в основном типичные: фасады зданий разрушаются, окна ветхие и давно нуждаются в замене, требуется привести в порядок санузлы. Пришкольные территории в большинстве случаев или вообще не огорожены, или ограждение требует срочного ремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с 2021 по 2024 год планируется построить десять школ на 8851 место.