Москва, 23 ноября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Больше 10% всех мошеннических схем в интернете за последние полгода были реализованы с использованием торговых онлайн-площадок (вроде «Авито», «Юлы» и других), и их доля в общем объёме резко выросла. Об этом говорится в рэнкинге Общероссийского народного фронта, который формируется на основании жалоб жителей России.

Оплата онлайн-услуг

«Появившийся всего полтора года назад обман на торговых площадках опередил с 11,6% обращений столь популярную схему, как «звонок из органов» (10%), и уступил только лидеру — «звонку из банка» (36,6%)», — пишет газета «Известия».

Из комментариев экспертов следует, что резкий рост доли мошенничества с использованием «досок объявлений» связан с их востребованностью у населения и простотой обмана.

Как пояснила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, главная задача злоумышленника — увести жертву в сторонний мессенджер, затем его убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки. И уже в ходе этих манипуляций мошенники получают данные граждан.

Вместе с тем эксперты предупредили, что зафиксированный рост представляет серьёзную опасность, поскольку в обманные схемы часто вовлекаются несовершеннолетние.