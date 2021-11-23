Москва, , 03:48 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком в котором выступает «Московский завод электроизмерительных приборов» (АО «Завод МЗЭП») — один из крупнейших производителей счетчиков электрической энергии. Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Истцом в споре выступает ИФНС России № 25 по Москве, подавшая соответствующее заявление 19 ноября 2021 года. Сумма претензий не сообщается.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в апреле 2010 года. В реестре имеется отметка о недостоверности юридического адреса и данных директора. На 2019 год на заводе трудилось свыше 80 человек.

По открытым данным, АО было поставщиком как минимум в восьми госконтрактах на общую сумму более 45 млн рублей. Среди заказчиков — энергосбытовые компании разных регионов России.