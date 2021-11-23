Североморск, Мурманская область, , 03:43 — REGNUM Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и возвращающийся из дальнего похода в пункт базирования в Североморске, перешёл из Северного моря в Норвежское. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» Mil.ru

пресс-служба СФ «В настоящее БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин» двигаются через Норвежское море в сложных гидрометеорологических условиях. На корабле и судах усилена ходовая вахта, имущество закреплено по-штормовому».

Отмечается, что «Вице-адмирал Кулаков» задержится в Норвежском и Баренцевом морях для «отработки ряда учебно-боевых задач». Суда обеспечения вернутся в пункты базирования флота уже в ближайшие дни.

Из базы Северного флота в Североморске БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня и за время похода преодолел около 26,5 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств. За время действия в Средиземном море отряд совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провёл несколько учений.

В октябре «Вице-адмирал Кулаков» обеспечивал безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе, в том числе предотвратив захват пиратами панамского судна — контейнеровоза «Люция» с гражданами Украины, России и Румынии в составе экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошёл в пролив Ла-Манш.

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