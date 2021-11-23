БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море
Североморск, Мурманская область, 23 ноября, 2021, 03:43 — ИА Регнум. Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» и возвращающийся из дальнего похода в пункт базирования в Североморске, перешёл из Северного моря в Норвежское. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что «Вице-адмирал Кулаков» задержится в Норвежском и Баренцевом морях для «отработки ряда учебно-боевых задач». Суда обеспечения вернутся в пункты базирования флота уже в ближайшие дни.
Из базы Северного флота в Североморске БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня и за время похода преодолел около 26,5 тысячи морских миль, посетив порты пяти иностранных государств. За время действия в Средиземном море отряд совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провёл несколько учений.
В октябре «Вице-адмирал Кулаков» обеспечивал безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе, в том числе предотвратив захват пиратами панамского судна — контейнеровоза «Люция» с гражданами Украины, России и Румынии в составе экипажа.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошёл в пролив Ла-Манш.