Веллингтон, , 03:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано сейсмологами у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 23 ноября сообщает геологическая служба США.

Новая Зеландия Christoph Strässler

Подземные толчки были зафиксированы в 00:36 мск, эпицентр землетрясения располагался в 164,6 км к северу от города Кокопо (население около 26,5 тыс. человек).

Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. Информация о возможных пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0,которое произошло у берегов Фиджи.

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