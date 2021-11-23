Москва, , 03:35 — REGNUM Компания из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации» — ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» получила многомиллионный иск от ОАО «Государственная авиакомпания «224 лётный отряд». Арбитраж Москвы пока претензии кредитора не принял к производству и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подано 19 ноября 2021 года. Сумма претензий — 126 157 349,55 рубля. Детали пока не сообщались.

В середине ноября 2021 года иск к ПАО также подало АО «Саратовские авиалинии», требующее взыскания задолженности в размере 122,72 млн рублей. Дело до 17 декабря 2021 года оставлено без движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минобороны РФ также подало небольшой иск к ПАО, потребовав взыскать 5,6 млн рублей.