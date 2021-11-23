Москва, 23 ноября 2021, 03:35 — REGNUM Компания из дивизиона «Объединённой авиастроительной корпорации» — ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» получила многомиллионный иск от ОАО «Государственная авиакомпания «224 лётный отряд». Арбитраж Москвы пока претензии кредитора не принял к производству и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление подано 19 ноября 2021 года. Сумма претензий — 126 157 349,55 рубля. Детали пока не сообщались.
В середине ноября 2021 года иск к ПАО также подало АО «Саратовские авиалинии», требующее взыскания задолженности в размере 122,72 млн рублей. Дело до 17 декабря 2021 года оставлено без движения.
Компания-ответчик выступала поставщиком как минимум 140 госконтрактов на общую сумму более 29 млрд рублей, а также заказчиком в свыше 2,2 тыс. госконтрактах на общую сумму более 71 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минобороны РФ также подало небольшой иск к ПАО, потребовав взыскать 5,6 млн рублей.