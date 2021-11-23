Москва, , 03:25 — REGNUM Российская компания «Газпром» получила не только юридическое, но и моральное право прекратить поставки газа в Молдавию в случае неуплаты задолженности из-за действий молдавских властей, написал 22 ноября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению сенатора, ответственность за возникшие проблемы несут президент Молдавии Майя Санду и её премьер-министр.

«Майя Санду всемерно благодарила США за «помощь» в газовой истории, а Газпром был обвинен премьером Молдавии в «жестокой игре» — за то, что заключил контракт с Кишинёвом в трудную для него минуту на очень приличных для Молдавии условиях и дал ей газ на зиму», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» уведомил Молдавию о прекращении поставок газа в течение 48 часов, так как страна не внесла оплату. В ответ на это глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что планирует получить правительственный заём в размере около $74 млн на погашение октябрьской и ноябрьской задолженности перед российским поставщиком.