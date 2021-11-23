Москва, , 03:17 — REGNUM В октябре-ноябре 2021 года три компании из дивизиона «Яндекса» получили пять предостережений о недопустимости нарушения трудовых прав работников. Большая часть нарушений касалась порядка назначения пособий по временной нетрудоспособности, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр проверок».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Получателями предостережений стали ООО «Яндекс.Еда», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка».

Так в Государственную инспекцию труда в городе Москве поступило обращение работника ООО «Яндекс.Еда», содержащее сведения о нарушении его трудовых прав в части «нарушения порядка назначения пособия по временной нетрудоспособности», а также нарушения порядка учёта и предоставления в Фонд соцстраха сведений, которые нужны для назначения и выплаты страховщиком соответствующих видов пособия. Жаловался работник и на непроизведение с ним «окончательного расчета при увольнении в соответствии со статьей 140 ТК РФ».

Схожая картина наблюдалась и в других компаниях — претензии касались нарушения «порядка назначения пособия по временной нетрудоспособности» и передачи данных в фонд для его назначения. Помимо этого, в «Яндекс.Лавке» по жалобе работника проверяли нарушение «порядка заключения трудового договора». Компания получила предостережение.

Напомним, дивизион «Яндекса» состоит из нескольких десятков компаний, которые корнями уходят в офшоры. Чаще всего в Нидерланды. Конечным бенефициаром актива, который с подачи Минкомсвязи РФ включён в список системообразующих для России, является владелец мальтийского паспорта и олигарх из списка Forbes Аркадий Волож.

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Головная компания IT-гиганта ранее стала фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением. Накануне ведомство предложило антимонопольный пакет поправок в закон, который поможет в борьбе с нарушителями и цифровыми монополистами.

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