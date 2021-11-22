Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в результате пожара в строящемся 45-этажном здании в центральной части американского города Нью-Йорк, 22 ноября передал телеканал ABC.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Инцидент произошел рядом с Рокфеллер-центром на Манхэттене. Для тушения огня задействовали 20 единиц техники и 78 человек. Возгорание ликвидировано спустя час после прибытия пожарных. Пятеро пострадавших были направлены в больницу. Причины случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в результате пожара в 61-этажном здании в индийском городе Мумбаи погиб человек.