Аддис-Абеба, 23 ноября, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил о готовности лично возглавить борьбу с повстанцами в стране. Об этом он заявил в ходе своего обращения к нации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Эфиопия

Он призвал «всех патриотов Эфиопии» присоединиться к борьбе с повстанческими группировками на передовой. При этом Али пообещал, что в ближайшее время направится в район боевых действий, чтобы возглавить войска.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия в регионе Тыграй на севере Эфиопии начались в ноябре 2020 года. Вооруженная борьба происходит между партией НФОТ, находившейся у власти почти 30 лет, и сторонниками правительства премьер-министра Абия Ахмеда Али.