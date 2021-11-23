Кишинёв, , 02:56 — REGNUM Компания «Молдовагаз» намерена решить вопрос по вопросу выплаты долга перед российским «Газпромом» в кратчайшие сроки, заявил 22 ноября глава молдавской компании Вадим Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, необходимые средства будут найдены «при поддержке органов государственной власти» Молдавии.

«Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев (около $74 млн)», — сказал Чебан.

Глава «Молдовагаза» добавил, что речь не идёт о газовом кризисе, поскольку в сентябре 2021 года компания покрыл задолженность своими силами, а сейчас речь идёт о выплате долга за октябрь и середину ноября.

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