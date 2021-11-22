Кабул, 23 ноября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Состав правительства Афганистана пополнился несколькими лицами, которые включены в санкционный список ООН. Об этом 22 ноября сообщил на своей странице в Twitter официальный представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид.

Цитата из кф Кандагар. Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия В Афганистане

Так, под ресторациями организации находятся Мавляви Шахабуддин Делавар и Хаджи-Мулла Мохаммад Исса Ахунд, которые стали исполнять обязанности соответственно министра и замминистра горнодобывающей и нефтяной промышленности страны. Кроме того, в указанном списке ООН числятся назначенный исполняющим обязанности афганского министра по борьбе с чрезвычайными ситуациями Мулла Мохаммад Аббас Ахунд, а также исполняющий обязанности главы высшего ревизионного органа Афганистана Кудратулла Джамал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пригласили женщин принять участие в работе правительства Афганистана.

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