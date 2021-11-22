Вашингтон, 23 ноября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ввели санкции против двух судов и компании, участвующей в проекте газопровода «Северный поток — 2», заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«К Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно «Марлин» будет обозначено как собственность, подлежащая блокировке», — заявил он.

Название второго судна глава американского Госдепа отказался назвать. Всего США ввели санкции против 17 судов, а также восьми юридических и физических лиц, участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что задержка запуска газопровода «Северный поток — 2» якобы связана с усилиями Украины. По его словам, европейские власти продолжат требовать ограничений в отношении российского газопровода.