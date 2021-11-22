Южно-Сахалинск, 23 ноября, 2021, 02:28 — ИА Регнум. На Сахалине в результате прохождения мощного снежного циклона полностью обесточенными от электроснабжения остались 11 сёл. Ещё в восьми населённых пунктах электричество отсутствует частично. Также пострадали линии электропередач в Южно-Сахалинске, Аниве, Холмске и Томари. Энергетики ведут оперативные работы по восстановлению электроснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября в ПАО «Сахалинэнерго».

Да будет свет

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В ликвидации последствий непогоды задействованы 38 человек и 22 единицы техники. Благодаря оперативным действиям энергетиков по плавке льда на нескольких линиях электропередачи высокого класса напряжения удалось избежать их повреждения.

На утро 23 ноября без электроснабжения полностью в островном регионе остаются сёла Черемшанка, Новоселово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое, Старорусское, частично — сёла Чехов, Люблино, Костромское, Стародубское, Заречное, Краснополье, Никольское, Сокол.

Всего в результате прохождения снежного циклона на Сахалине произошло 42 отключения на линиях электропередачи с разным напряжением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске из-за мощного циклона 23 ноября будут закрыты школы.