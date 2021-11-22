Брюссель, 23 ноября, 2021, 02:28 — ИА Регнум. Решение уйти на карантин приняли глава правительства Бельгии Александр де Кроо, а также несколько бельгийских министров. Об этом 23 ноября передает телеканал RTBF.

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Все они участвовали во встрече с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, у которого 22 ноября выявили заражение коронавирусом. По информации журналистов, де Кроо сдаст тест на SARS-CoV-2, результаты которого будут известны 24 ноября.

Вместе с ним на самоизоляции находятся министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден, глава бельгийского МИД Софи Вильмес, а также руководители министерств обороны и юстиции страны Людивин Дедондер и Стефан де Клерк.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани сообщил, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2.