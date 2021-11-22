Вашингтон, 23 ноября, 2021, 02:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты продолжат давление на Организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК), чтобы сбалансировать объём спроса и предложения на мировом рынке нефти, заявила 22 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

«Вне зависимости ни от чего мы намерены продолжать нажим на ОПЕК с тем, чтобы обеспечить соответствие предложения спросу», — сказала она.

Такое же давление, по словам Псаки, администрация США будет оказывать на нефтяные компании, которые получают рекордные прибыли от высоких цен на топливо внутри страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джо Байден может вскоре выступить с заявлением о начале использования стратегического резерва нефти для снижения цен на горючее.