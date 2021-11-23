Куру, Франция, , 02:20 — REGNUM Запуск орбитального телескопа James Webb состоится в декабре текущего года. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Дата готовности телескопа James Webb к запуску переносится на 22 декабря 2021 года. Перенос связан с инцидентом, который произошёл во время подготовки к старту на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Телескоп готовились прикрепить его к адаптеру ракеты-носителя, но незапланированное снятие зажимной ленты, которая должна была крепить James Webb к адаптеру ракеты-носителя, вызвало вибрацию по всему телескопу. Поэтому комиссия под руководством национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), выясняет возможный ущерб телескопу и проводит проверки, чтобы выявить возможные повреждения.

Запуск был запланирован на 18 декабря. Ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту, здесь телескоп в течение четырёх недель двигаться к пункту назначения. Цель телескопа — вторая точка Лагранжа, которая находится на расстоянии в четыре раза большем, чем от Луны до Земли. Точка находится на противоположной от Солнце стороне.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дмитрий Рогозин рассказал о получении Роскосмосом выделенных правительством РФ дополнительных средства на реализацию лунной программ и других российских космических проектов уже получены Роскосмосом.

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