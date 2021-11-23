Каракас, , 02:05 — REGNUM Представители Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) выиграли на региональных выборах по меньшей мере в 18 штатах страны и станут в них губернаторами. Об этом сообщила на своей странице в Twitter Национальная избирательная комиссия республики.

Флаг Венесуэлы Beatrice Murch f

Подсчет голосов завершен в 21 регионе из 23. Кроме того, два губернаторских места получил «Стол демократического единства» (MUD), а еще одно — другая оппозиционная сила. Также, по итогам голосования, PSUV победила в 205 муниципалитетах Венесуэлы из 355. Еще 95 кресел муниципальных руководителей и мэров достались MUD и Демократическому альянсу, а 21 — другим партиям. В 33 муниципалитетах подсчет голосов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Госдепартамент США выпустил заявление, в котором назвал «несостоятельными» прошедшие в Венесуэле региональные выборы.

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