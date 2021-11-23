Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Президент США Джо Байден на выборах 2024 года намерен идти на второй президентский срок. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 ноября заявила на брифинге для журналистов.

Джо Байден World Economic Forum

Псаки попросили прокомментировать сообщения, ранее появившиеся в различных СМИ, из которых следует, что Байден, несмотря на его преклонный возраст, планирует в 2024 году участвовать в очередных президентских выборах.

Джен Псаки «Да, это его намерение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и его ближайшее окружение в последнее время заверяют сторонников в планах американского лидера баллотироваться на второй президентский срок.

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