Вашингтон, 23 ноября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на выборах 2024 года намерен идти на второй президентский срок. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 ноября заявила на брифинге для журналистов.

World Economic Forum Джо Байден

Псаки попросили прокомментировать сообщения, ранее появившиеся в различных СМИ, из которых следует, что Байден, несмотря на его преклонный возраст, планирует в 2024 году участвовать в очередных президентских выборах.

Джен Псаки «Да, это его намерение».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден и его ближайшее окружение в последнее время заверяют сторонников в планах американского лидера баллотироваться на второй президентский срок.