Уагадугу, , 01:59 — REGNUM Вооруженные боевики совершили нападение в провинции Санматенга в Буркина-Фасо, заявил официальный представитель правительства республики Оссени Тамбура в ходе пресс-конференции.

Буркина Фасо TUBS

«Согласно докладу погибли девять жандармов и десяток гражданских лиц», — заявил он.

Пока ни одна из известных террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября группа вооруженных боевиков напала на отряд жандармерии в регионе Сахель в Буркина-Фасо. В результате нападения погибли не менее 49 жандармов и четверо гражданских лиц.