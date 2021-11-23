Кубинка, Московская область, , 01:42 — REGNUM Пилотажная группа «Русские витязи», пилоты которой продемонстрировали сверхманёвренные возможности новейших истребителей Су-30СМ на международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021, завершила перебазирование в подмосковную Кубинку из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выступление пилотажной группы «Русские витязи» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время возвращения в Подмосковье пилотажная группа совершила две промежуточные посадки.

На авиасалоне экипажи ВКС России во время полётов в составе звена продемонстрировали зрителям и потенциальным покупателям сверхманёвренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.

пресс-служба Минобороны РФ «Лётчики пилотажной группы «Русские Витязи» показали групповые фигуры высшего пилотажа, такие как «петля Нестерова», «бочка», «вираж» на установленных интервалах и дистанциях, а также парный, одиночный и встречный пилотаж».

Восторг зрителей вызвали такие зрелищные фигуры пилотажа, как «зеркало», «колокол», роспуск. А также финальный проход на малой высоте и предельно малой скорости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Объединённые Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021 прилетели «Русские витязи».

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