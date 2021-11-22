Пилотажная группа «Русские витязи» вернулась из Дубая в Кубинку
Кубинка, Московская область, 23 ноября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Пилотажная группа «Русские витязи», пилоты которой продемонстрировали сверхманёвренные возможности новейших истребителей Су-30СМ на международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021, завершила перебазирование в подмосковную Кубинку из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Во время возвращения в Подмосковье пилотажная группа совершила две промежуточные посадки.
На авиасалоне экипажи ВКС России во время полётов в составе звена продемонстрировали зрителям и потенциальным покупателям сверхманёвренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.
Восторг зрителей вызвали такие зрелищные фигуры пилотажа, как «зеркало», «колокол», роспуск. А также финальный проход на малой высоте и предельно малой скорости.
Как сообщало ИА REGNUM, в Объединённые Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow — 2021 прилетели «Русские витязи».
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