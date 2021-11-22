Виктория, Канада, 23 ноября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Новый мощный циклон приближается к провинции Британская Колумбия на западном побережье Канады, 22 ноября передал телеканал CTV со ссылкой на замглавы региона Майка Фэрнуорта.

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По словам чиновника, это природное явление принесет с собой проливные дожди в южную часть провинции. Он сообщил, что с 24 по 26 ноября в регионе может выпасть еще 100 мм осадков, что примерно соответствует их месячной норме. Власти Британской Колумбии объявили о максимальном уровне мобилизации в регионе. Замглавы провинции призвал всех «сохранять бдительность».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября национальным метеобюро Канады объявило, что на восточное побережье страны надвигается мощный циклон с сильными ливнями.